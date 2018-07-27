Зампред правительства Магаданской области попал под «уголовку»

В отношении заместителя председателя правительства Магаданской области Игоря Озимка возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ), сообщает издание «Весьма» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что речь идет об оказании протекции подконтрольному ему и его сыну предприятию. В частности, пишет издание, благодаря зампреду правительства организация получала государственные и муниципальные контракты. При этом Игорь Озимок в рамках полномочий курировал министерства дорожного транспорта дорожного строительства и природных ресурсов.

По предварительным данным, речь может идти о контрактах более, чем на 100 млн рублей, за которые чиновник мог получать «откаты. Кроме того, по словам источника, с именем Игоря Озимка могут быть связаны несколько крупных ЧП, повлекших смерти людей. Вменяют ему оказание незаконного содействия в получении подряда на строительство в аэропорту фирмой, чей руководить, по некоторым данным, является компаньоном его сына – Дмитрия Озимка.

При этом качество работ не выдерживало критики, а фирма-победитель даже не имела достаточно техники и людей для проведения строительных работ. Издание пишет, что речь идето создании преступной группы, в состав которой могли входить его родственники, которые занимались незаконным распределением бюджетных средств.

Также местные СМИ сообщают, что чиновник владеет недвижимостью за рубежом, записанной на гражданскую жену, и многочисленными предметами роскоши.

Магадан, Иван Гридин

Магадан. Другие новости 26.07.18

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