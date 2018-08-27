В районах Приморья объявлен режим ЧС

В Приморье на территории четырех муниципальных образований введен режим ЧС регионального уровня. Как сообщили в пресс-службе администрации края, тяжелая ситуация сложилась в Уссурийском городском округе, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах.

Первый вице-губернатор – заместитель руководителя КЧС Александр Костенко провел заседание, в ходе которого подчеркнул, что сейчас важно продолжать работу не только по оценке паводковой ситуации и ее последствий, но и оперативно реагировать на разгул стихии.

«Глава Приморья Андрей Тарасенко поручил на заседании КЧС рассмотреть вопрос о введении чрезвычайной ситуации регионального характера в четырех муниципалитетах. Это позволит нам оценить потери сельхозпредприятий, обратиться за поддержкой в федеральные ведомства, включая Росавтодор – по восстановлению пострадавших дорог муниципального, краевого и федерального значения», – обозначил Александр Костенко.

«По данным на 13:00, подтопленными остаются 11 населенных пунктов в Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районах. Подтоплены 213 жилых домов и 297 придомовых территорий. Также 10 домов подтоплены в Надеждинском районе», – рассказали в пресс-службе администрации региона.

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, пик паводка проходит по территории Октябрьского района. Ситуация в ближайшее время должна стабилизироваться, ожидается спад воды на реке Раздольная. К вечеру понедельника, 27 августа, прогнозируется пик паводка в Уссурийском городском округе и к утру 28 августа он может выйти на Надеждинский район.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Каплунов сообщил, что в крае развернуты четыре пункта временного размещения граждан. Пока 21 человек размещен в пункте в Уссурийске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью, жители, чьи дома и огороды пострадали от паводка, получат материальную помощь из резервного фонда Администрации края. Такое поручение дал глава региона Андрей Тарасенко.

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Александра Каплунова, с рядом населенных пунктов из-за паводка нарушено транспортное сообщение. «Произошло 8 переливов через автомобильные дороги местного значения, которые привели к нарушению транспортного сообщения с населёнными пунктами. Пик дождевого паводка прошёл по территории Октябрьского муниципального района. К вечеру прогнозируем подход пика паводка по реке Раздольная, в Уссурийском городском округе, и к утру он выйдет на Надеждинский муниципальный район», – рассказал Каплунов.

Владивосток, Иван Гридин

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