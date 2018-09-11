Главу минздрава Камчатки задержали по подозрению в хищении 22 млн рублей

Следователи задержали главу минздрава Камчатки Татьяну Лемешко по подозрению в хищении не менее 22 миллионов бюджетных рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере), сообщает Следственный комитет России. Кроме того, под уголовное преследование попали еще двое фигурантов – адвокат и учредитель коммерческой организации. Их имена СКР не называет, отмечая, что они также задержаны.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемые осуществили сделку по покупке по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники №3. В результате они похитили не менее 22 млн рублей. Деньгами «злоумышленники распорядились по своему усмотрению», отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Оперативники провели обыски и осмотры в домах фигурантов уголовного дела, а также в министерстве здравоохранения Камчатского края, поликлинике №3, а также в «торгово-промышленной палате Камчатского края и коммерческой организации». Отмечается, что следователи будут просить суд избрать в отношении задержанных меры пресечения в виде ареста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.18

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