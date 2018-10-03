российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 октября 2018, 10:15 мск

Новости Дальний Восток

Новости дня, Новости кратко

Главе Минздрава Камчатки предъявили обвинение в коррупционном преступлении

Камчатские следователи предъявили обвинение Министру здравоохранения Камчатского края Татьяне Лемешко в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю.

Как писал «Новый День», в 2017 году Министр здравоохранения вступила в преступный сговор для хищения бюджетных средств с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом.

В итоге им удалось похитить более 22 млн рублей. Для этого злоумышленники провели сделку по приобретению нежилых помещений для нужд ГБУЗ КК «Камчатская городская поликлиника №3» по завышенной стоимости. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению. Ранее обвинения были предъявлены адвокату и учредителю коммерческой организации.

Следователями регионального СК России совместно с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю продолжается производство следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 03.10.18

В Хабаровске автоледи сбила на «зебре» трех школьниц. / Сенаторы готовят бунт против пенсионной реформы. / Глава КТР: Борьба с пенсионной реформой продолжается, будем обращаться к президенту РФ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Главу минздрава Камчатки задержали по подозрению в хищении 22 млн рублей

Метки / Коррупция

Депутат-единоросс, брат экс-главы Дагестана попал под статью за «липовых» инвалидов

Глава новгородского Роспотребнадзора брал взятки не только лечением зубов, но и мебелью

В Саратове задержали таможенника за взятку в 1,5 млн рублей

Главу минздрава Камчатки задержали по подозрению в хищении 22 млн рублей

Дело о взятке: в Москве заочно арестован бывший мировой судья

В Астрахани экс-комиссар отправился колонию за продажу военного билета

Суд отправил экс-мэра Йошкар-Олы на 10 лет за решетку и оштрафовал на 17 млн рублей

Условный срок по коррупционному преступлению экс-главы МУРа обжалован

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Недвижимость, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,

Новости партнеров