Главе Минздрава Камчатки предъявили обвинение в коррупционном преступлении

Камчатские следователи предъявили обвинение Министру здравоохранения Камчатского края Татьяне Лемешко в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю.

Как писал «Новый День», в 2017 году Министр здравоохранения вступила в преступный сговор для хищения бюджетных средств с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом.

В итоге им удалось похитить более 22 млн рублей. Для этого злоумышленники провели сделку по приобретению нежилых помещений для нужд ГБУЗ КК «Камчатская городская поликлиника №3» по завышенной стоимости. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению. Ранее обвинения были предъявлены адвокату и учредителю коммерческой организации.

Следователями регионального СК России совместно с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю продолжается производство следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 03.10.18

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