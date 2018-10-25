Схвачен экс-зэк, пытавшийся устроить теракт в Хабаровском крае

Спецслужбы задержали в Хабаровском крае мужчину, планировавшего устроить теракт на одном из социальных объектов города Николаевск-на-Амуре.

Задержанный арестован, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы краевого УФСБ Дениса Полянского. Подробностей расследования он не раскрыл. Известно, что подозреваемому предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе за изготовление взрывного устройства и оправдание терроризма.

В то же время «Интерфакс» сообщает, что теракт был предотвращен более полугода назад. Самодельная бомба была обнаружена в заброшенном здании в Николаевске-на-Амуре.

Отмечается, что фигурант дела ранее отбывал наказание за разбой. В колонии он прибыл ислам и был завербован террористами. В настоящее время чекисты проверяют все связи подозреваемого.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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