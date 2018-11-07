ФАС заподозрила власти Приморья в злоупотреблениях при регулировании цен на рыбу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила администрацию Приморского края в нарушении закона о конкуренции. По мнению надзорного ведомства, местные власти работают над заключением соглашений с конкретными сетями о поставках рыбной продукции по сниженным ценам. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте ФАС.

В ФАС рассказали, что к ним поступают обращения, в том числе от Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Они жалуются на то, что власти Приморья предложили «проработать вопрос» о заключении с конкретными торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам.

По данным ФАС, основанием для подобной инициативы в письме администрации края указано предложение временно исполняющего обязанности губернатора региона Олега Кожемяко о согласовании отпускной цены рыбопромышленными предприятиями. Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий в свою очередь полагают, что действия администрации края «фактически предполагают осуществление консолидированного согласования отпускных цен на рынке пищевой рыбной продукции между конкурентными участниками рынка».

Сейчас ФАС занимается проверкой фактов, чтобы установить, имело ли место нарушение законодательства. «Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания – это безусловный плюс для потребителей», – приводит ФАС слова замглавы службы Рачика Петросяна. По его словам, такое снижение должно осуществляться «на законной, рыночной основе, посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путем установления плановых показателей в конкретном регионе». Попытка местных властей установить свои правила в отдельно взятом субъекте Федерации является превышением должностных полномочий, уверен замглавы ФАС.

Напомним, 2 ноября в Приморском крае по инициативе Кожемяко стартовала бессрочная программа обеспечения населения региона доступной рыбной продукцией под названием «Приморская рыба». Участниками этой программы стали супермаркеты «Реми», «Самбери», «Фреш 25», «ОК», «Парус», «Мой март» и «Рыбный островок». В этих магазинах была установлена предельная стоимость для семи видов продукции. Например, цена неразделанной горбуши в рамках этой программы не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги – 45 рублей, а сельди – 49 рублей.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 06.11.18

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