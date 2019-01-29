Во Владивостоке годовалая девочка оказалась в реанимации, попробовав гашиш

Во Владивостоке годовалая девочка съела гашиш и попала в реанимацию с диагнозом «отравление наркотическим веществом», сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции №6 (Советский район) поступило сообщение врача Владивостокской Клинической больницы №2 о том, что в реанимационное отделение госпитализирована девочка в возрасте 1,2 года с диагнозом отравление наркотическим веществом», – сообщили в ведомстве.

Полицейские установили, что девочка проживает с родителями и старшим братом. В день происшествия к родителям пришли гости. Во время распития слабоалкогольных напитков компания решила употребить гашиш, принес один из приглашенных.

Вернувшись с балкона, мать увидела, что в руках у девочки находится пакет, в котором был наркотик. Через некоторое время самочувствие ребенка ухудшилось. Женщина вызвала бригаду медиков. Девочка была госпитализирована в реанимацию токсикологического отделения. В настоящий момент здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает.

Полицейские осмотрели квартиру, а родителей направили на медицинское освидетельствование, по результатам которого в крови матери был обнаружен наркотик. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с родителями профилактическую беседу.

В отношении матери составлены административные протоколы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) и ст.6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача).

Старший ребенок помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус Надежды». Информация по данному факту направлена в отдел опеки и попечительства, отдел социальной защиты, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района города Владивостока.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 29.01.19

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