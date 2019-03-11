ЦБ РФ ликвидирует камчатский банк через суд

Банк России обратился в Арбитражный суд с иском о ликвидации «Камчаткомагропромбанка». Ранее кредитная организация была лишена лицензии на осуществление банковской деятельности.

Заявление о ликвидации поступило в Арбитражный суд Камчатского края, сообщили в пресс-службе суда. Регулятор отозвал у ПАО «Камчаткомагропромбанк» лицензию на осуществление банковских операций из-за того, что кредитная организация не исполняла федеральные законы.

Согласно российскому законодательству после отзыва лицензии банк должен быть признан банкротом, либо ликвидирован. Однако «Камчаткомагропромбанк» обладает достаточным количеством денежных активов, поэтому, по заключению временной администрации, его нельзя признать банкротом.

Если признаков несостоятельности в банке не выявлено, остается один вариант ухода организации с рынка – ликвидация.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 10.03.19

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