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Среда, 29 мая 2019, 08:34 мск

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В Забайкалье глава уранодобывающего предприятия попался на взятке

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского». Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, его подозревают в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ). Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении одного из депутатов Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район». Его подозревают в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ).

По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» в сумме 500 тыс. рублей за возможность оказания услуг по организации питания работников ППГХО. Оба подозреваемых задержаны на 48 часов, готовятся документы для избрания подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В рабочих кабинетах подозреваемых, а также по местам их жительства проведены обыски.

С учетом особого правового статуса депутата, решение о возбуждении в его отношении уголовного дела принял и.о. руководителя регионального следственного управления СКР Алексей Вольный. Расследование уголовного дела поручено следователям Второго отдела по расследованию особо важных дел. Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что ППГХО – «дочка» уранового холдинга «АРМЗ», горнорудового дивизиона госкорпорации «Ростех». Компания называет себя «флагманом российской уранодобывающей отрасли и крупнейшим в Забайкалье многоотраслевым горнодобывающим и перерабатывающим предприятием.

Чита, Иван Гридин

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