Чиновника этапировали из Москвы в Хабаровск из-за взятки в 78 млн рублей

В Хабаровском крае в отношении 38-летнего бывшего директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли РФ возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ)

Кроме того, 58-летнего руководителя ООО «Азия Лес» подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ), а 41-летнего мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы бывший директор департамента Минпромторга России получил от руководителя ООО «Азия Лес» через счета организации и через посредника взятку на общую сумму более 78 млн. В обмен на незаконное вознаграждение он гарантировал покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии Мипропромторга России.

Экс-чиновник задержан, доставлен из Москвы в Хабаровск и по решению суда помещен под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Активное участие в раскрытии и расследовании преступлений принимают сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 24.06.19

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