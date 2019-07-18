В Благовещенске из-за ливневых дождей ввели режим ЧС

В подтопленном в результате сильных ливней Благовещенске введен режим ЧС, сообщили в пресс-службе администрации города. Ливни, прошедшие в Благовещенске с 16 на 17 июля, привели к подтоплению домов, социальных учреждений, дворов и улиц.

По информации Гидрометцентра Амурской области, с утра вторника до утра среды в Благовещенске выпало 60 мм осадков, это 46% месячной нормы. Несколько районов остались без энергоснабжения. К середине дня среды без света оставался один район.

По оценкам синоптиков, дожди в городе будут идти ещё почти неделю. «Электроснабжение в городе было полностью восстановлено накануне. Вчера решением комиссии в Благовещенске ввели режим ЧС муниципального характера. Работы ведутся, работает комиссия по обследованию объектов», – сказал представитель мэрии.

По его словам, из подвалов ряда детских садов уже удалось откачать воду. Там проводится дезинфекция, поэтому приёма детей нет, передает РИА «Новости».

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 17.07.19

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