Глава МЧС прибыл в Амурскую область. Паводок угрожает новым территориям

В Амурскую область прибыл глава МЧС Зиничев. Сегодня утром, 26 июля, вместе с главой Приамурья Василием Орловым они вылетели на вертолёте для осмотра наиболее пострадавших от паводка районов. Ранее в регионе был введен режим ЧС.

Также вероятно, что вертолет совершит посадку в селе Богословка Мазановского района. Эта территория находится в зоне риска, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области. Сейчас волна паводка смещается туда. Из села Богословка уже начали эвакуировать людей, на месте работают спасатели. Пункт временного размещения действует в Новокиевском Увале.

Фото: Правительство Амурской области

В ликвидации последствий непогоды задействованы силы и средства Амурской территориальной подсистемы РСЧС, пожарно-спасательные формирования области. Вчера Василий Орлов в ходе заседания комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности отметил, что сил и средств достаточно. «Главное в этот момент – действовать скоординировано и без паники, своевременно информируя граждан о складывающейся ситуации», – подчеркнул губернатор.

По данным регионального главка МЧС, гребень Селемджинского паводка проходит в районе села Норск. Уровень воды в реке в селе Норск на утро 26 июля составил 797 см, привысив опасную отметку на 97 см. 25 июля 155 жителей Норска, в том числе 65 детей, эвакуировали на вертолетах Ми-8 и Ми-26 в поселок Февральск.

Фото: Правительство Амурской области

С рассветом спасатели с применением плавсредств проводят обход населенного пункта и беседуют с жителями о необходимости эвакуации. Жителей, принявших положительное решение, доставляют в пункт эвакуации. Одновременно готовится площадка для приземления вертолета для эвакуации жителей в пункты временного размещения поселка Февральск. По данным местных СМИ, около 100 жителей отказываются покинуть свои подтопленные дома, сидят на чердаках.

В результате подтопления автодорог без транспортного сообщения остаются 8 населенных пунктов: поселки Экимчан, Златоустовск, Ольгинск, села Коболдо, Огоджа, Ивановское, Токур, Норск. Запасы продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов в населенных пунктах достаточно на 15 суток автономного пребывания. Больных, нуждающихся в срочном медицинском обслуживании, нет.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В городе Зее остаются подтопленными 12 придворовых территории и 3 частных жилых дома, в которых проживает 7 человек. На территории Зейского района наблюдается подтопление 435 придворовых территорий, 6 участков дорог местного значения, без транспортного сообщения продолжают оставаться село Ивановка и поселок Амуробалтийск. Всего из Ивановки в превентивных целях было эвакуировано 69 человек. В населенных пунктах имеется запас продовольствия, медикаментов и горюче смазочных материалов на срок до 10 суток автономного пребывания. В Зейском районе работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Амурской области в составе 24 человек, 6 единиц техники и одно плавсредство.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Мазановском районе наблюдается подтопление двух участков автомобильных дорог.

Населению оказывается адресная помощь, проводится откачка воды, проводятся ремонтные работы автодорог.

Благовещенск, Иван Гридин

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