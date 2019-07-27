Амурская область уходит под воду: затоплены сотни домов, эвакуировано около 1000 человек

В охваченной наводнением Амурской области из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 детей. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Из-за сильных дождей в 16 населенных пунктах Приамурья подтоплены 593 жилых дома. От паводка пострадали город Благовещенск и семь районов – Селемджинский, Зейский, Мазановский, Бурейский, Тамбовский, Селемджинский и Октябрьский.

В регионе затоплены 25 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов в Зейском, Селемджинском районе и Ромненском районах.

В пунктах временного размещения находятся 444 человека, в том числе 177 детей, еще 536 человек, из них 156 детей, приютили родственники.

Эвакуация населения продолжается. В настоящее время людей вывозят из сел Угловое, Путятино, Таскино Мазановского района, расположенных вдоль реки Селемджи. Жителей доставляют в пункты временного размещения. Часть сельчан решила разместиться у родственников.

В ликвидации последствий наводнения задействовано более 700 человек, 155 единиц техники и 23 плавательных средства. За минувшие сутки для эвакуации жителей привлекалось два вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ и один вертолет Амурской авиабазы, отметили в МЧС.

Как сообщал «Новый День», с 25 июля на территории Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации. В регион накануне прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.

Метеорологи между тем предупреждают об ухудшении погоды в регионе. Согласно данным Амурского центра гидрометеорологической службы, 28 июля в Благовещенске и 18 районах области – Архаринском, Бурейском, Завитинском, Ромненском, Селемджинском, Сковородинском, Магдагачинском, Мазановском, Белогорском, Серышевском, Шимановском, Свободненском, Благовещенском, Тамбовском, Ивановском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском – ожидаются сильные ливни с грозами.

По прогнозам Амурского гидрометцентра, вслед за Мазановским районом пик паводка подойдет к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому районам Благовещенскому. К селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, 29-30 июля его ожидают в Суражевке, Малой Сазанке Свободненского района, в Благовещенский район гребень паводка спустится 30-31 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Тем временем в Иркутской области, где во время недавнего мощного наводнения погибли 25 человек и еще 8 числятся пропавшими без вести, из-за сильных дождей отмечено повышение уровня воды на реках Белая и Бирюса Иркутской области, сообщили в региональном управлении МЧС.

По состоянию на 27 июля выше критической отметки в 420 см поднялся уровень воды в реке Белая в районе населенного пункта Инга и составил 430 см. Кроме того, в реке Бирюса в районе поселка Нерой отмечается повышение уровня до 276 см при критической отметке в 310 см, говорится в сообщении ведомства.

Благовещенск, служба информации РИА «Новый День»

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