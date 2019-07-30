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Вторник, 30 июля 2019, 09:51 мск

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Задержан начальник угрозыска Приморья по подозрению в злоупотреблениях

Во Владивостоке утром во вторник, 30 июля, задержан начальник управления угрозыска УМВД России по Приморскому краю Андрей Миляев. Операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ, сообщили федеральные информагенства со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

В УФСБ Приморского края официально подтвердили данную информации, отметив, что в отношении 50-летнего Миляева возбуждено уголовное дело. Силовик подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу, передает «Вести. Приморье». Подробности дела не раскрываются.

Правоохранители провели обыски в квартире Миляева и в его рабочем кабинете. Издание VL.ru сообщало, что в ходе обысков в квартире начальника угрозыска обнаружили якобы более миллиарда рублей. Однако в УФСБ по региону опровергли данную информацию.

Миляев занимал свою должность с 29 июля 2013 года.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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