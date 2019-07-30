«Благодарности» на миллионы: СКР раскрыл причину задержания начальника угрозыска Приморья

В отношении задержанного начальника управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), подтвердил Следственный комитет России. Максимальное наказание, которое ему грозит, – четыре года лишения свободы.

По версии следствия, Миляев предупреждал знакомого предпринимателя, занимавшегося вырубкой леса, о планируемых правоохранительными органами проверках по выявлению правонарушений в данной сфере. За это высокопоставленный полицейский получил от бизнесмена в 2018-2019 году долю от дохода, полученного от переработки древесины, в общей сумме более 5 млн рублей.

Дома у задержанного проведен обыск, в ходе которого изъяты банковские карты, а также деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму 1 млн рублей.

Следователи направили в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 30.07.19

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