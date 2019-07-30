В Амурской области из-за наводнения эвакуировали детский лагерь

В Амурской области из-за паводка эвакуирован детский оздоровительный лагерь «Мелиоратор», расположенный в Белогорске. Соответствующее распоряжение дал глава города Белогорска Станислав Мелюков, рассказала председатель эвакуационной комиссии Галина Бурмистрова.

«Решение принято в связи с началом подтопления дороги к лагерю. Сама территория сухая. Эвакуировано 152 ребенка и 28 взрослых. Родители были оповещены. В мероприятии были задействованы 5 единиц техники и два спасателя. Как только вода сойдет, смена в Мелиораторе будет продолжена», – рассказала Галина Бурмистрова, добавив, что специалисты ежечасно проводят замеры уровня воды в реке.

В пресс-службе мэрии сообщили, что дети заехали в лагерь 27 июля. Участников смены доставили в Белогорск в 8:30 на площадь им. 30-летия Победы, где их встретили родители.

Благовещенск, Иван Гридин

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