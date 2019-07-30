Хабаровский губернатор объявил режим ЧС из-за паводка

В Хабаровском крае из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Паводковая ситуация на территории края обострилась на прошлой неделе.

В результате разлива реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе подтопило сразу три населенных пункта: поселки Неран, Алгазея и село Удское. Впоследствии для ликвидации последствий наводнения в Удском потребовалась помощь спасателей. Кроме того, в зону возможного подтопления попали населенные пункты центральной и южной части края, расположенные возле малых рек, которые также стали выходить из берегов после обильных дождей.

«Решающим фактором стал прогноз уровней воды на Амуре у Хабаровска в начале августа. Гидрологи обновили данные, теперь ожидается повышение отметки до 5,5-6 метров. При таком уровне произойдет затопление островов на левом берегу Амура, где расположены дачи, а также низких мест в Хабаровске и пригороде. Потребуется в короткие сроки консолидировать все силы для предотвращения ущерба и ликвидации последствий паводка», – сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Режим ЧС распространяется на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также еще 15 районов кроме Аяно-Майского и Охотского. Для перечисленных территорий установлен максимальный уровень реагирования всех звеньев подсистемы РСЧС.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 30.07.19

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