Приморье накроет мощный тайфун «Лекима»

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Причиной тому стало «смещения активного атмосферного фронта» и «косвенного влияния тайфуна «Лекима», который сейчас бушует на территории Китая. Об этом сообщает Примгидромет.

В связи с приходом тайфуна в регионе в понедельник, 12 августа, ожидаются сильные ливни, грозы, усиление ветра, а также выход воды из берегов на отдельных участках рек. Кроме того, возможно подтопление территорий и отдельных участков дорог, отметили синоптики.

В Китае «Лекиму» назвали самым мощным тайфуном с 2014 года, на востоке страны объявлен наивысший «красный» уровень опасности, там эвакуировали более 1 млн человек. Тем не менее в зоне эпицентра тайфуна погибли несколько десятков человек и еще 20 числятся пропавшими без вести. Экономические потери Китая от разгула стихии предварительно оцениваются в $2 млрд.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 09.08.19

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