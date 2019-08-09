В Китае объявлен высший уровень тревоги из-за супертайфуна «Лекима»

Центральная метеорологическая служба Китая объявила «красный» наивысший уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна «Лекима». По данным на утро 9 августа, тайфун находился в 350 километрах к югу от побережья китайской провинции Чжэцзян. Максимальные порывы ветра вблизи эпицентра циклона достигали 60 метров в секунду, что соответствует 17 баллам.

Синоптики считают, что «Лекима» со скоростью 20 километров в час будет смещаться на северо-запад и к раннему утру субботы достигнет побережья провинции Чжэцзян с максимальной силой ветра 14-16 баллов. После этого он постепенно ослабнет и начнет смещаться на север.

Согласно прогнозам, в юго-восточных районах Китая в пятницу и субботу ожидаются шквалистый ветер и проливные дожди, есть вероятность наводнений и других катастроф. Синоптики дали рекомендации всем судам вернуться в порты, укрепить портовые сооружения, а жителям оставаться в безопасных местах.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 09.08.19

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