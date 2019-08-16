Тайфун в Приморье размыл дороги и отрезал шесть сёл

В Приморье из-за тайфуна «Кроса» от транспортного сообщения оказались отрезаны шесть сел (суммарное население – 703 человека) в Красноармейском районе, проезда нет на девяти участках дорог, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Аварийно-спасательные службы устраняют последствия разгула стихии.

Как и ожидалось, осадки пришли с юга, затронув Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, Уссурийск – в этих муниципалитетах выпало наибольшее количество осадков, рассказала представитель Примгидромета на заседании оперативно штаба под председательством врио вице-губернатора региона Олега Мельникова. Она также добавила, что на этих территориях ожидается подъем воды на реках до критических уровней, а малые реки уже вышли из берегов. 17-16 августа дожди распространятся на север края.

По словам главы Примавтодора Алексея Ширшова, переливы через дороги есть в Хасанском, Пограничном районах, но проезд обеспечен. Наиболее сложная ситуация с транспортным сообщением сложилась в Красноармейском районе – отрезаны села Саровка, Новокрещенка, Покровка, Измайлиха, Метеоритное, Лимонники. Подъезд к этим населенным пунктам пока невозможно восстановить из-за подъема воды.

Глава района Наталья Гриценко сообщила, что накануне в эти села были доставлены продукты, пенсии, проблем со связью и электроснабжением нет. Всего подтоплено 10 участков. «Сейчас с помощью лесопользователей начинаем восстанавливать другие пути в эти населенные пункты», – пояснила она, добавив, что в ближайшее время в муниципалитете будет введен режим ЧС.

Накануне режим ЧС был введен в Дальнереченском городском округе, где подтоплено 119 придомовых территорий.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 15.08.19

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