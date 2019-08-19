Приморье готовится к мощным ливням. Объявлено штормовое предупреждение

Ночью и утром 22 августа во Владивостоке, в южной половине Приморского края и на северо-западе, днём 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные дожди. По данным приморского УГМС, ожидается выпадение до 45 мм воды за 12 часов, возможны грозы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, на реках края ожидается формирование новой волны дождевых паводков с резкими подъёмами уровня воды на 2-3,5 м, на реках центральных и восточных районов 1-2 м. Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Уссурийский.

Приморские спасатели рекомендуют населению на время действия экстренного предупреждения принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких опасности, заблаговременно переместиться в безопасные районы. Временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристам следует отложить выходы на маршруты. Владельцам маломерных судов – не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

Между тем, экстренные службы Приморья еще не справились с последствиями тайфуна, обрушившегося на регион. Губернатор Олег Кожемяко провел заседание краевого штаба по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он поручил сформировать необходимый запас сил и средств в каждом муниципальном образовании для своевременной ликвидации последствий тайфуна.

На данный момент режим ЧС действует в семи муниципальных образованиях, в зоне подтопления находятся более 1,8 тысячи человек. На дорогах, размытых водой, работает Примавтодор, спасатели помогают жителям устранить последствия прошедших дождей. «Необходимо продолжать работы по берегоукреплению, отсыпке дамб, созданию аварийного запаса, приобретению тепловых пушек, мобильных насосных станций, мотопомп. Обеспечить нормальный проезд по мостам, подсыпать дороги. Вы несете полную ответственность за это. Помощь, в первую очередь, должна оказываться социально незащищенным слоям населения, особенно людям старшего поколения», – заявил глава Приморья.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 19.08.19

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