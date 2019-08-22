В Находке ввели режим ЧС из-за мощного ливня

В приморской Находке введен режим ЧС. Решение было принято в связи с мощным ливнем, который прошел в ночь на 22 августа и утром, сообщили в системе ГО и ЧС города. Режим будет действовать до устранения всех последствий разгула стихии.

Наводнение в Находке

По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за ночь и утро в городском округе выпало более 59 мм осадков. За несколько часов подтопленными оказались низинные участки дорог на улицах Арсеньева, Бокситогорской, Постышева, Спортивной, Рыбацкой, в районе торгового центра «Находка-Мега».

Сейчас в расчистке проезжей части от наносов грунта задействовано 15 единиц спецтехники – грейдеры, лойдеры, самосвалы и трактора, оборудованные щетками. Большая работа предстоит по восстановлению грунтовых дорог районов индивидуальной застройки. По информации отдела транспорта и связи администрации Находки, в городском округе действуют все пассажирские маршруты, за исключением «дачных» и «пляжных». Движение автобуса №23 «КПД – МЖК» приостановлено до 23 августа.

Как сообщил начальник управления благоустройства администрации Находки Виктор Перевалов, предупреждение о надвигающейся непогоде поступило 19 августа. Муниципальное предприятие «ДЭУ» сформировало бригады для круглосуточного мониторинга ситуации. 20 человек и четыре автомобилях дежурили в разных частях города. Во время дождя они поднимали решетки водоприёмных колодцев, очищали ливнеперехваты от мусора и лотки дренажной системы от грунта.

Жители города делятся фото и видео в соцсетях, на которых видно, как вода заливает общественный транспорт, автомобили на улице практически наполовину находятся в воде.

Находка, Иван Гридин

Находка. Другие новости 22.08.19

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