В Приморье введен режим ЧС. Синоптики прогнозируют новые ливни

В Приморском крае из-за сильных дождей введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Он распространен на территории 15 муниципальных образований: Владивосток, Дальнереченск, Лесозаводск, Находку, Партизанск, Уссурийск, Дальнереченский, Красноармейский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пожарский, Пограничный и Хасанский районы. По данным Примгидромета, с ночи вторника по ночь четверга во Владивостоке выпала месячная норма осадков – 165 мм.

По состоянию на 07:00 (влд) в результате прохождения обильных осадков в 5-ти муниципальных образованиях (Октябрьский, Пожарский, Партизанский районы, Партизанский, Владивосток) в 7-ми населенных пунктах, подтоплено 39 домов, 214 придомовых территорий. На месте работают 73 оценочные комиссии. Кроме того наблюдаются переливы на 3 участках автомобильных дорог в Хасанском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, наиболее сложная ситуация сложилась во Владивостоке, где за несколько дней выпало более 150 мм осадков. Подтопленными оказались районы станций Спутник и Океанская, сейчас там работают группы спасателей. По словам главы города Олега Гуменюка, все наносы с дорог убраны, последняя улица – Ладыгина. Всего за ночь коммунальщикам удалось вывезти 600 кубометров грунта – были задействованы 11 бригад, 20 КамАЗов. «Прочистили еще ливневку, в том числе на Русском. Разбираем стенки, которые упали, примерный ущерб составляет около 100 млн рублей», – доложил мэр.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что администрация готова оказывать помощь муниципалитетам в защите их от наводнений, для этого главы территорий должны держать такие вопросы на контроле. «Вы сейчас готовите проектную документацию по дамбам, было бы разумно заключить контракты на берегоукрепление, дноуглубительные работы», – заявил Олег Кожемяко, поручив главе Владивостока оперативно подготовить документацию на расчистку русла реки Богатая, которая и послужила причиной подтопления пригорода Владивостока.

Особое внимание глава Приморья уделил вопросу восстановления проездов к населенным пунктам почти десятка муниципальных образований и поручил провести служебную проверку по фактам повреждения мостов, направив соответствующие обращения в прокуратуру. «Нужно четко понимать, какие меры принимались для того, чтобы сохранить мосты. Почему подрядная организация заявляет, что она отвечает за покраску, уборку мусора, а сохранить мост она не должна?! Проведите проверку и направьте соответствующее обращение в прокуратуру, пусть тоже проверит работу этого подрядчика. Необходимо еще посчитать, какой ущерб нанесло его бездействие. Мы не можем терпеть такое отношение и смотреть как чье-то неумение работать доламывает нашу инфраструктуру!» – потребовал Олег Кожемяко.

Губернатор поручил главам городов и районов сконцентрировать все усилия на ликвидации последствий разгула стихии и принятию мер по минимизации ущерба от ожидающихся в ближайшие дни дождей в крае.

В пятницу во Владивостоке ожидается дождь, временами сильный. Может выпасть еще 30-50 мм осадков. В выходные дни погода улучшится. В ночь на субботу дождь еще сохранится. Днем осадки, вероятнее всего, прекратятся. Ожидается погода с прояснениями. Температура воздуха поднимется до 21 градуса. В воскресенье погода без осадков. Ночью температура воздуха останется прежней. Днем выглянет солнце, сообщили в пресс-службе администрации города.

Владивосток, Иван Гридин

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