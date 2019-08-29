В Комсомольске-на-Амуре опасный уровень воды в реке превышен на полметра

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре к 9:00 по местному времени поднялся до 703 сантиметров, превысив отметку опасного значения на 53 сантиметра, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровского края.

Фото: здесь и далее правительство Хабаровского края

Ранее сообщалось, что, по прогнозам гидрологов, с 4 по 9 сентября у города Юности вода может подняться до 760-820 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре принимают дополнительные меры по защите от затопления. Дамбы наращивают до высоты в девять метров. У краевой столицы вода дошла до 642 сантиметров. Днем ранее уровень Амура находился на отметке 633 сантиметра. Уже к 3 сентября он может подняться до 650 сантиметров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, при сложившихся гидрометеорологических условиях и затяжным характером проходящего паводка с дополнительным стоком с южных притоков (рек Сунгари и Уссури), паводок на Нижнем Амуре будет проходить при повышенной водности рек и озер в Нанайском и Амурском районах, с дополнительным подъемом воды до опасных отметок и выше.

На р. Уссури в пределах Хабаровского края сохраняются неблагоприятные отметки уровня воды. В ближайшие двое суток на Уссури снижение уровня продолжится. Подтоплена пойма рек Уссури, Подхоренок, Амгунь, Нимелен, Тунгуска, Кур на 0,2-3,2 м. В Хабаровском районе в результате сильных дождей на реке Тунгуска у села Архангеловка наблюдается подъем на 7 см за счет местного стока. Неустойчивая погода в бассейне реки сохраняется, не исключена вероятность подъема уровня воды на реке Кур у села Новокуровка к 30 августа – 1 сентября до отметки 720-760 см (опасное явление – 740 см), на реке Тунгуска у села Архангеловка – к 30-31 августа 1070-1090 см (опасное явление – 1080 см).

Большой ущерб от паводков несут сельхозпроизводители края. На сегодняшний день он оценивается в 130 млн рублей. По информации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона, от «большой воды» пострадали 46 аграриев. Из них 39 уже представили документы для экспертной оценки и возмещения ущерба. Решение об объемах выплат примет комиссия.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 29.08.19

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