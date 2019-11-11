Экс-ректора ДВФУ отправили на 7 лет в колонию

Во Владивостоке Тихоокеанский флотский военный суд приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о растрате.

Остальных фигурантов дела приговорили к условным и реальным срокам заключения. Бывший проректор Алексей Цхе получил три года условно, экс-проректору Виктору Атаманюку суд назначил наказание в виде четырех лишения свободы условно, экс-проректору Игорю Сиротину – два года условно.

Против Иванца возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 млн рублей. Сотрудники ООО «Современный университет» Сергей Карлявин и Никита Смуров получили 4,5 года исправительной колонии общего режима и 3,5 года условно соответственно. Суд постановил взыскать с Иванца, Атаманюка, Цхе и Сиротина более 17 млн рублей ущерба. Иванца и Карлявина взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура просила для экс-ректора 8 лет лишения свободы. Сторона защиты просила вынести в отношении него оправдательный приговор. Иванец вину не признал. Двое из шести фигурантов дела признали вину полностью. Защита планирует обжаловать приговор, передает РИА «Новости». Как заявил адвокат Алексей Залесов, Иванец ни одно из инкриминируемых ему действий не совершал.

Против Иванца в 2016 году возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 млн рублей (ч.4 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата»).

По данным следствия, в 2011 году университет и «Современный университет» заключили контракт на создание информационно-технической системы за 647 млн рублей до 2013 года включительно, при этом третий этап работ не был выполнен. С 20 августа по 11 сентября 2015 года Иванец дал указание Цхе и Атаманюку обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу, а 15 сентября 2015 года поручил главному бухгалтеру на основании указанных актов с заведомо недостоверными сведениями перевести более 20 млн рублей на счет исполнителя.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 11.11.19

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