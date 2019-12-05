В сахалинской больнице назвали клеветой данные о просроченных лекарствах

В Сахалинской областной клинической больнице проходит масштабная внеплановая проверка, в которой задействованы специалисты прокуратуры, Росздравнадзора и регионального министерства здравоохранения. По предварительным данным, нарушений не обнаружено.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в больнице обычной практикой стало использование просроченных медицинских препаратов, которые хранятся в ненадлежащих условиях, непредназначенных для этого тумбочках и на подоконниках, а также стерилизация и повторное применение одноразовых медизделий – трубок, дилатационных наборов для трахеостомии, «клинков» для интубации и прочего. О нарушениях рассказали медсестры, работающие в отделении анестезии и реанимации.

Главная медсестра отделения Яния Шеревера назвала слова коллег ложью и клеветой. По ее словам, просроченные лекарства, которые якобы используются для лечения пациентов, хранятся для дальнейшей утилизации. «По процедуре, выбросить сразу негодные лекарства больницы не вправе. Медикаменты учитывают и перед списанием отправляют в «карантин». Нарушение этого порядка – уголовная статья. Медикаменты, которые мы действительно применяем, хранятся в отдельных шкафах прямо в палатах. В реанимации, где речь идет о спасении жизни людей, они всегда должны быть под рукой. До боли обидно, что нас оклеветали наши коллеги. Это вопиющая ложь», – приводит слова Шереверы пресс-служба областного правительства.

Данные о стерилизации одноразовых медизделий опроверг реаниматолог Валерий Пяк. «Человек, который говорит подобное, показывает свой исключительный непрофессионализм. Катетер уже после первого использования «разволокнится» ­– его невозможно снова вставить в трахею. А если его еще и прокипятить для повторного использования, то «расходник» полностью потеряет форму», – пояснил врач. Он добавил, что использованные материалы применяются лишь для обучения студентов.

В управлении Росздравнадзора по Сахалинской области отметили, что, по предварительным данным, в ходе проверки нарушений не обнаружено. Лекарства хранятся согласно всем правилам. Впрочем, специалистам еще предстоит подробно проанализировать работу отделения, его материально техническое оснащение и обеспечение лекарственными препаратами.

По итогам прокурорской проверки и внутреннего служебного расследования будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры, отметил министр здравоохранения региона Владимир Ющук.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 04.12.19

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