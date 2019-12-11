В больнице на Сахалине нашли новые нарушения

В Сахалинской областной клинической больнице завершили проверку. Ранее там обнаружили ненадлежащее хранение лекарств, в итоге были найдены еще несколько нарушений. Пятеро сотрудников медучреждения лишились должностей. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в больнице обычной практикой стало использование просроченных медицинских препаратов, которые хранятся в ненадлежащих условиях, непредназначенных для этого тумбочках и на подоконниках, а также стерилизация и повторное применение одноразовых медизделий – трубок, дилатационных наборов для трахеостомии, «клинков» для интубации и прочего. О нарушениях рассказали медсестры, работающие в отделении анестезии и реанимации.

«Факт повторного использования одноразовых изделий подтвержден не был. Что касается, металлических клинков для интубации, то они предназначены для многоразового использования, поэтому могут подвергаться стерилизации, – говорится в сообщении пресс-службы минздрава. – Подвержен факт назначения трех лекарственных препаратов в ноябре-декабре текущего года, срок годности которых истек в октябре-ноябре 2019 года».

Проверка выяснила, что просроченные лекарства не были своевременно перемещены в «карантинную зону». В результате вместе с годными препаратами хранились и просроченные.

Были выявлены и другие нарушения. Так проверка подтвердила факт переработки и повышенной нагрузки медицинского персонала. Денежная компенсация за отработанное сверхурочно время медицинскими сестрами получена не была.

«Главному врачу сахалинской областной клинической больницы, его заместителю, ответственному сотруднику министерства здравоохранения объявлен выговор. Отстранены от должности начмед, главная медицинская сестра больницы, старшая медицинская сестра отделения, заведующий отделением реанимации и заведующая аптечным складом», – уточнили в минздраве.

Тем временем продолжаются проверки во всех лечебных учреждениях Сахалинской области. По итогам проверочных мероприятий будет представлена дополнительная информация.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 10.12.19

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