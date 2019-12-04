В больнице Сахалина колют просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые медизделия

Прокуратура проводит проверку информации о ненадлежащем применении медицинских препаратов в Сахалинской областной клинической больнице. Три сотрудницы учреждения пожаловались на невыносимые условия труда, а также рассказали о различных нарушениях.

Материал опубликовало ИА Sakh.com. Три медицинские сестры, работающие в отделении анестезии и реанимации Сахалинской областной клинической больницы, опасаются, что допускаемые нарушения могут стать причиной страшных последствий. В учреждении наблюдается текучка кадров из-за повышенной нагрузки, переработок и неуважения со стороны непосредственного руководства.

По словам сотрудниц, обычной практикой в больнице стало использование просроченных медицинских препаратов, которые хранятся в ненадлежащих условиях, непредназначенных для этого тумбочках и на подоконниках, а также стерилизация и повторное применение одноразовых медизделий – трубок, дилатационных наборов для трахеостомии, «клинков» для интубации и прочего.

«Мы работаем в реанимации. То есть к нам зачастую поступают люди вообще без каких-то анализов. ВИЧ у них, гепатит – никто этого не знает, тут жизнь спасают. В любом случае, ни о какой нормальной профилактике гемоконтактных инфекций при таком отношении к соблюдению стерильности я не берусь говорить», – рассказала одна из медсестер.

Прежде, чем обратиться в СМИ, сотрудницы больницы пожаловались в прокуратуру области и Государственную инспекцию по труду. О проведении проверки в учреждении сообщили в областном минздраве, а также в прокуратуре. «По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – говорится на сайте ведомства.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

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