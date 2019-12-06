СКР проводит проверку в сахалинской больнице, где нашли просроченные лекарства

Следователи заинтересовались информацией о просроченных лекарствах, которые колют пациентам Сахалинской областной клинической больницы. Назначена доследственная проверка.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В помещениях ГБУЗ «Сахалинская областная больница» проведены осмотры служебных помещений, изъята медицинская документация, лекарственные препараты, компьютеры, а также иные предметы.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в больнице обычной практикой стало использование просроченных медицинских препаратов, которые хранятся в ненадлежащих условиях, непредназначенных для этого тумбочках и на подоконниках, а также стерилизация и повторное применение одноразовых медизделий – трубок, дилатационных наборов для трахеостомии, «клинков» для интубации и прочего. О нарушениях рассказали медсестры, работающие в отделении анестезии и реанимации.

Главная медсестра отделения Яния Шеревера назвала слова коллег ложью и клеветой. По ее словам, просроченные лекарства, которые якобы используются для лечения пациентов, хранятся для дальнейшей утилизации. Данные о стерилизации одноразовых медизделий опроверг реаниматолог Валерий Пяк.

Тем временем, в больницу нагрянули проверяющие из областного минздрава, Росздравнадзора, а также прокуратуры. Поначалу нарушений не обнаружили, в реанимации лекарства хранятся согласно всем правилам. Однако затем на складах и в аптеке медучреждения нашли препараты с истекшим сроком годности.

«В связи с этим заведующий отделением анестезии и реанимации, старшая медсестра и заведующая аптекой отстранены от исполнения служебных обязанностей до окончания служебной проверки», – сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области. Губернатор Валерий Лимаренко поручил провести внеплановую ведомственную проверку во всех учреждениях здравоохранения.

Кроме того, в ГБУЗ «Сахалинская областная больница» продолжается прокурорская проверка.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День

Южно-Сахалинск. Другие новости 06.12.19

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