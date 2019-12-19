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Четверг, 19 декабря 2019, 11:02 мск

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Во Владивостоке оштрафовали граждан США, снимавших видео для канала Discovery

В Приморье пять граждан США уличили в нарушении миграционного законодательства. Американцы снимали фильм для канала Discovery.

Ранее сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами. Иностранцы рассказали, что снимают фильм без политического подтекста. Однако при получении визы они указывали другую цель пребывания в России.

«Они все – граждане США, нарушили правила въезда. У них указана цель въезда деловая, но фактически деятельность по торгово-экономическим вопросам не осуществляли, а прибыли для осуществления деятельности в качестве корреспондентов иностранных СМИ, точнее, съемки видеоматериала для Discovery», – цитирует представителя Фрунзенского суда Владивостока РИА «Новости».

Американцев оштрафовали на 2 тысяч рублей. Выдворение из России им не грозит.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 19.12.19

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