В Якутии чиновники нажились на строительстве дома культуры

В Якутии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий чиновниками Вилюйского района при строительстве дворца культуры (ч.1 ст.286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР. Установлено, что в мае 2015 года чиновники подписали акты выполненных работ по устройству термостабилизации грунтов в основании ДК Вилюйска по завышенным ценам.

В результате противоправных действий должностных лиц администрации бюджету Вилюйского район причинен материальный ущерб. Он превысил 1 млн рублей. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 11.02.20

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