Сахалинский чиновник получил условный срок за 17 взяток

В Сахалинской области осудили экс-главу секретариата губернатора Вячеслава Горбачева. За 17 полученных взяток чиновника приговорили к условному сроку.

По данным следствия, подсудимый входил в организованную группу под руководством губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Горбачев получил взятки в размере от 2 до 10 млн рублей от 17 представителей коммерческих организаций (кандидатов в депутаты городской думы Южно-Сахалинска) на сумму 94,5 млн рублей.

Чиновника признали виновным в 17 эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК РФ «получение взятки в особо крупном размере».

В результате Южно-Сахалинским городским судом Горбачеву назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 03.03.20

«Полный абсурд»: «Единая Россия» в Госдуме занялась плагиатом идей оппозиции. Депутаты со скандалом одобрили право автовладельцев оспаривать постановления о видеоштрафах. / Министр Японии допустила перенос Олимпиады-2020 из-за коронавируса. / Самолет со 167 пассажирами экстренно сел в Хабаровске после звонка о минировании. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»