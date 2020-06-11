В Приморье обнаружили лабораторию по производству наркотиков

В Приморском крае сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыли нарколабораторию. Возбуждено уголовное дело.

Производство незаконных препаратов было организовано на арендованной даче в городе Артем, передает РИА «Новости». В лаборатории обнаружены сильнодействующие наркотические вещества, а также около 10 литров химических веществ, из которых синтезируются наркотики.

«Только йодкетона – одного из прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен, в подпольной лаборатории оказалось более 800 граммов», – отметил собеседник агентства.

Правоохранители выяснили, что к организации лаборатории причастны двое жителей Приморья, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 10.06.20

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