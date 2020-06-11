российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 июня 2020, 09:43 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В Приморье обнаружили лабораторию по производству наркотиков

В Приморском крае сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыли нарколабораторию. Возбуждено уголовное дело.

Производство незаконных препаратов было организовано на арендованной даче в городе Артем, передает РИА «Новости». В лаборатории обнаружены сильнодействующие наркотические вещества, а также около 10 литров химических веществ, из которых синтезируются наркотики.

«Только йодкетона – одного из прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен, в подпольной лаборатории оказалось более 800 граммов», – отметил собеседник агентства.

Правоохранители выяснили, что к организации лаборатории причастны двое жителей Приморья, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 10.06.20

Будет хуже, чем считалось ранее: России предсказали обвальное падение экономики. / Вещества из морских ежей проверят на эффективность против коронавируса. / Летчик-испытатель рассказал о ноу-хау новейшего МиГ-35. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

ФСБ обезвредила наркоОПГ: поставляли героин из Афганистана

На Сахалине экс-мэр проведет в тюрьме 10 лет за взятки и хранение наркотиков

Ученые нашли способ выявить следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

В Сан-Франциско бездомных поселили в отели и раздают им алкоголь и наркотики

Пойман наркобарон, скрывавшийся более 20 лет

Жители Нидерландов простаивали часами в очередях за марихуаной, готовясь к карантину

В Петербурге осудили контрабандистов, растворявших кокаин в роме

В России до суда доходит чуть более половины дел о незаконном обороте наркотиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,