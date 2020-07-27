Экс-чиновник мэрии Якутска отправился на 4 года в колонию

В Якутске суд вынес приговор бывшему заместителю главы города Василия Гоголева. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ).

Установлено, что подсудимый, будучи заместителем главы Якутска, совместно с главами двух фирм оказывал давление на руководство строительной организации. Их целью было незаконное получение жилья в строящемся доме. Размер ущерба застройщика от действий злоумышленников превысил 165 млн рублей.

С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил бывшего чиновника к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

В отношении двух руководителей фирм предварительное расследование завершено, идет ознакомление с материалами уголовного дела.

Якутск, Иван Гридин

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