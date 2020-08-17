Чиновник Байкальского лесничества попался на взятках и злоупотреблениях

В Бурятии суд вынес приговор 40-летнему эксперту Байкальского лесничества республиканского агентства лесного хозяйства, признав его виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, злоупотреблении должностными полномочиями, а также во взяточничестве и вымогательстве взятки (ч.1 ст.222, ч.1 ст.285, ч.2 ст.290, п.«б, в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, также был вынесен приговор в отношении 43-летнего участкового лесничего Байкальского лесничества. Суд признал его виновным в соучастии в служебном подлоге (ч.3 ст.33- ч.1 ст.292 УК РФ).

В суде доказано, что весной 2016 года небольшая лесозаготовительная компания направила на утверждение в Байкальское лесничество документы по отводу и таксации лесосек. Документы пролежали почти год, но так и не были утверждены. 11 февраля 2017 года представитель компании решил выяснить причины задержки.

Для ускорения процесса утверждения документов чиновник потребовал спонсорскую помощь в виде двух дорогих офисных кресел. Получив мебель, чиновник незамедлительно подписал необходимые документы.

В дальнейшем злоумышленник стал затягивать утверждение новых документов по отводу и таксации иных лесных участков, вымогая от лесозаготовительной компании взятку в 1 млн рублей. В случае отказа злоумышленник угрожал вовсе не подписывать документы, что сулило организации банкротство.

В связи с этим в октябре 2017 года предприниматель выполнил требования осужденного. Но после этого, обдумав ситуацию, он обратился в правоохранительные органы и написал заявление о вымогательстве у него взятки экспертом лесничества.

Во время обысков в доме у одного из чиновников силовики обнаружили 960 тыс. рублей, получены и иные доказательства его виновности. Кроме того, обнаружено нарезное ружье и 100 патронов к нему, без разрешительных документов.

Приговором суда эксперту Байкальского лесничества назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года 6 месяцев.

Участковому лесничему Байкальского лесничества назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ. На основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ он освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 17.08.20

Врио губернатора Хабаровского края не отчитался о доходах за прошлый год. / Следствие по делу Фургала продлили почти на три месяца. / Правительство и Госдума готовятся внести поправки в КоАП. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»