На Приморье быстрыми темпами надвигается супертайфун

На Приморский край ускоренными темпами надвигается новый мощный тайфун «Хайшэнь». Он, как ожидают синоптики, превзойдет по своей силе бушевавший на днях тайфун «Майсак», в ходе разгула которого травмы получили более 50 человек, а три человека погибли.

По данным правительства Приморья, сильные дожди с порывами ветра до 23 метров в секунду ожидаются в 12 районах края сегодня и завтра, 8 сентября. По оценкам синоптиков, в южной и юго-восточной части края в течение 12 часов ожидаются ливни, а уровень выпавших осадков может достигнуть 45 мм. На побережье порывы ветра достигнут 32 метров в секунду, предупреждают метеорологи.

Сильные дожди стоит ожидать жителям Владивостока, Партизанска, Артема, Находки, Уссурийска, Спасска-Дальнего, ЗАТО Фокино, Шкотовского, Надеждинского, Лазовского, Партизанского, Спасского, Хасанского, Ольгинского, Яковлевского районов, Ханкайского, Пограничного, Октябрьского и Хорольского округов. Местами возможны грозы, предупредили экстренные службы.

Кроме того, существует опасность высоких волн. Так, 8 сентября, в заливе Петра Великого и на других участках побережья их высота может достигать 4 метров. Особо подчеркивается, что в южных портах подъем уровня воды может достичь критических отметок.

В региональном ГУ МЧС предупреждают, что переувлажнение почвы и повышение уровня воды в реках в южной и юго-западной части края могут привести к паводкам с резкими подъемами воды до 2,5 метра. «Наиболее паводкоопасные районы – Октябрьский, Ханкайский, Пограничный округа, Хасанский район и Уссурийский городской округ», – отмечается в сообщении.

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк рекомендовал жителям города оставаться дома на время прохождения супертайфуна «Хайшен». Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в свою очередь поручил создать резервы спасателей в каждом районе региона.

Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку. Власти также предупреждают, что во время тайфуна возможно закрытие движения транспортных средств по Золотому и Русскому мостам во Владивостоке.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 04.09.20

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