В Еврейской автономной области ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

На Амуре произошел прорыв дамбы в селе Ленинское. Вода подошла вплотную к жилым домам, пришлось эвакуировать 60 человек. Власти Еврейской автономной области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, затоплена дорога из Ленинского в Кукелево, подтоплены 80 приусадебных участков. Высота уровня Амура поднялась на 80 см, до 930 см. В ближайшие два дня ожидается дальнейшее повышение уровня реки.

Из домов на улице Западной эвакуировали 60 человек, их разместят во временных пунктах в селе Бабстово.

В настоящее время спасатели, волонтеры и военные, всего около 700 человек, устраняют брешь с помощью железобетонных конструкций и мешков с песком. В МЧС добавили, что тело самой дамбы не нарушено, но под ним протекла дренажная труба. Протечку хотят перекрыть железобетонной плитой.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 14.09.20

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