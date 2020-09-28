В Хабаровске самовольно разобрали возведенную для защиты от наводнения дамбу

В Хабаровском крае компания самовольно разобрала временную дамбу, которую возводили неделю для защиты от наводнения. В результате были подтоплены гаражи, которые жители только успели осушить.

Как рассказал врио губернатора Михаил Дегтярев, компания «Хабаровский речной торговый порт» разобрала временную дамбу в районе Затон. «Причем не удосужилась уведомить краевую комиссию по ЧС. Якобы какие-то чиновники что-то порекомендовали ей, и все – дамбы нет», – написал глава региона в своем Instagram.

В результате вновь оказались подтоплены десятки гаражей, которые люди уже просушили. Проверку проводят правоохранительные органы, а также подключилась прокуратура.

«То, что произошло – следствие анархии, которая царит и в кабинетах чиновников, и на улицах», – добавил Дегтярев.

По данным ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в результате повышения уровней воды на реках региона, скопления дождевых и грунтовых вод подтопило более 50 населенных пунктов.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 28.09.20

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