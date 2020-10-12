В России пенсионерку отправили в колонию на 12 лет за наркотики

Трех жителей Магадана осудили за преступления, связанные с наркотиками. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Следствие установило, что 43-летний организатор наркобизнеса, 35-летний соучастник и 69-летняя женщина продавали наркотические вещества с января 2016 по январь 2018 года.

Их признали виновными в совершении шести преступлений, предусмотренных п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере), а также тех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере).

Пенсионерка получила 12 лет колонии общего режима, соучастник – 12 лет и 6 месяцев. Организатор отправится в колонию строгого режима на 14 лет.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 10.10.20

В Приморье наркоторговцы вступили в перестрелку с полицейскими. / Деньги вдруг нашлись: «Единая Россия» объявила о готовящейся индексации пенсий работающим пенсионерам. / В Приморье пассажир остановил полный людей автобус после смерти водителя. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»