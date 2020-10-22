Приморский экс-депутат получил 2,5 года колонии за растрату 700 млн рублей

Суд во Владивостоке вынес приговор экс-главе ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», депутату заксобрания Приморья Виктору Милошу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, его обвиняли в особо крупной растрате (ч.4 ст.160 УК РФ).

В суде доказано, что что с 2009 по 2016 год Милош при пособничестве директора одного из юридических лиц заключал фиктивные договоры оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования. В результате этих действий был причинен ущерб на сумму около 700 млн рублей.

Суд назначил экс-депутату ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и со штрафом 800 тыс. рублей.

Милошу арестовали в конце октября 2018 года. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому его выпустили под залог в 2019 году. Несмотря на уголовное дело и арест, Милуш до 2020 года оставался депутатом заксобрания Приморского края от партии «Единая Россия».

Вместе с Милушем фигурантом по уголовному делу проходил бывший заместитель СО РАН и гендиректор холдинга «РАО ЭС Востока» Иван Благодырь. Как писал «Новый День», его обвинили в подстрекательстве к растрате (ч.4 ст.33, ч.4 ст. 160 УК РФ). До работы в СО РАН Благодырь в 2012-2013 годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого работал гендиректором ОАО «РАО ЭС Востока», в состав которого входит ДЭК.

Дело в отношении замглавы Сибирского отделения РАН, вероятно, связано с его работой в «Дальневосточной энергетической компании». Должность ее гендиректора в 2009 году Благодырь совмещал с работой гендиректором в энергетическом холдинге «РАО Энергетические системы Востока» (контролируется «РусГидро»).

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путем слияния региональных энергосистем Дальнего Востока, работает на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО.

Владивосток, Иван Гридин

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