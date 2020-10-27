На Дальнем Востоке задержали банду наркоторговцев

В Амурской области сотрудники ФСБ вычислили преступную группу, занимавшуюся распространением наркотиков крупными партиями. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

«В ходе проведенных обысков обнаружено и изъято из незаконного оборота гашишное масло общей массой 5,5 кг, около 100 кг марихуаны, а также 10 кг семян дикорастущей конопли», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным экспертизы, объем изъятых наркотиков составлял более 80 тысяч разовых доз, а общая стоимость запрещенных веществ превышает 23 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Участники преступной группы находятся под арестом.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 27.10.20

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