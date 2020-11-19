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Четверг, 19 ноября 2020, 10:11 мск

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Глава Фонда капремонта Магаданской области попался на взятке

И.о. гендиректора Фонда капитального ремонта Магаданской области задержан по уголовному делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 16 ноября руководитель организации получил от представителя двух коммерческих компаний 660 тыс. рублей. За взятку глава Фонда обещал согласовать представителю компаний вопрос о проведении негосударственных экспертиз по ранее заключенным контрактам, не создавать препятствий при подписании актов выполненных работ по капремонту домов и обеспечить своевременную оплату по исполненным контрактам в будущем.

В отношении 64-летнего задержанного возбуждено уголовное дело п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп в крупном размере). Ему уже предъявили обвинение. Подозреваемый помещен под домашний арест.

В настоящее время следователи устанавливают всех участников незаконных схем «откатов» и другие эпизоды преступной деятельности.

Магадан, Наталья Петрова

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