В Якутии произошло массовое отравление антисептиком

В селе Томтор Таттинского района Якутии произошло массовое отравление спиртосодержащей жидкостью. В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что компания из 9 человек распивала в частном доме спиртное, после этого три человека погибли от отравления антисептиком.

Там также добавили, что 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин 27 и 59 лет скончались в реанимации. Еще трое пострадавших мужчин впали в кому и находятся в отделении реанимации. Трем другим участникам встречи повезло больше – они находятся в больнице под набюдением медиков.

По факту гибели людей следователи возбудили дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Кроме того, они изъяли на месте ЧП предметы и вещества, которые имеют значение для следствия. Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 20.11.20

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