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Среда, 10 февраля 2021, 14:11 мск

Новости Дальний Восток

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Экс-полпреду президента РФ грозит до 7 лет колонии за растрату

Прокуратура попросила назначить экс-губернатору Хабаровского края, бывшему полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) Виктору Ишаеву наказание в виде 7 лет лишения свободы по делу о растрате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Валентину Норбах.

По оценкам следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, обеспечил заключение договоров по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой. Речь шла об аренде помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. На тот момент он был советником президента «Роснефти» в ранге вице-президента.

По данному делу также проходит гендиректор представительства «Роснефти» по Хабаровскому краю Геннадий Кондратов. Его подозревают в перечислении на счет ООО «Бейс» арендной платы в завышенном размере. Благодаря этой схеме, как считает следствие, он растратил более 7,5 млн рублей, вверенных ему «Роснефтью».

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 10.02.21

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