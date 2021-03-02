В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по региону и его заместителя. Как сообщили в СКР, их подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий (ч.1 ст.169, ч.1 ст.286 УК РФ).

В Якутии приставы ответят за коррупционные преступления

По предварительным данным управление провело аукцион на право заключения госконтракта на выполнение отдельных видов работ по строительству административного здания УФССП в Якутске на сумму свыше 34 млн рублей.

При этом должностные лица управления воспользовались служебным положением, оказали противодействие заключению коммерческой организацией – победителем аукциона названного государственного контракта.

Руководитель фирмы, несмотря на существенные различия между проектной и сметной документацией, а также неучтенных объемов работ, опасаясь включения организации в реестр недобросовестных поставщиков, подписал госконтракт.

В итоге подрядчик оказался в условиях, которые не позволили добросовестно исполнить контракт. Должностные лица УФССП, действуя в интересах другой строительной организации, вынудили его расторгнуть контракт и отказаться от выполнения строительных работ. Расследование продолжается.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 02.03.21

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