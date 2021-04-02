Камчатский депутат получил 9 лет «строгача» и штраф в 26,9 млн рублей

На Камчатке суд вынес приговор депутату регионального законодательного собрания Валерию Быкову, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Его 44-летний знакомый признан виновным посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

В суде доказано, что депутат при посредничестве знакомого с октября по ноябрь 2018 года получил от гендиректора одного из коммерческих предприятий, участвовавшего в оперативно-розыскных мероприятиях, взятку в виде 25% доли в уставном капитале данного предприятия, стоимостью 4,5 млн рублей, а также 1,7 млн рублей.

За незаконное вознаграждение депутат обещал не инициировать проверки деятельности этой компании в сфере недропользования, а также обеспечить общее покровительство производственной деятельности.

В ходе следствия обвиняемые вину не признали. Приговором суда Валерию Быкову назначено наказания в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 26,9 млн рублей. Кроме того, он на 5 лет лишен права занимать определенные должности. Его знакомому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 02.04.21

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