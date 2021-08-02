Рыбинспектор на Камчатке требовал взятку 100 кг красной икры

На Камчатке возбуждено уголовное дело о покушении на получение взятки в виде 100 кг красной икры на сумму 450 тыс. рублей. Фигурантом дела является старший инспектор Северо-Восточного территориального управления (СВТУ) Федерального агентства по рыболовству, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно версии следствия, в июле инспектор в ходе проверки деятельности родовой общины коренных малочисленных народов севера в Усть-Большерецком районе выявил нарушения при добыче водных биологических ресурсов. Речь идет о нарушении специального режима деятельности в водоохранной зоне (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ).

Подозреваемый потребовал от представителя общины передать100 кг икры общей стоимостью 450 тыс. рублей, пообещав не составлять протокол об административном правонарушении и предоставить общее покровительство.

Инспектор отправил на территорию рыбозавода, где хранилась принадлежащая родовой общине продукция, своего посредника. После получения икры последний был задержан сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю.

В отношении рыбинспектора возбуждено уголовное дело по факту покушения на получение взятки через посредника за совершение незаконных действий (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 02.08.21

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