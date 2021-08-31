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Вторник, 31 августа 2021, 10:09 мск

Новости Дальний Восток

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На Сахалине поймали наркоторговцев с грузом на 50 млн рублей

На Сахалине задержали преступную группировку, торговавшую наркотиками. Всего было изъято более восьми килограммов запрещенных веществ на сумму около 50 млн рублей.

«Сотрудники таможни и УФСБ установили группу лиц из молодых людей в возрасте от 19 лет до 21 года, которые заказывали в сети Интернет из КНР, а также на материковой части РФ синтетические наркотики», – сообщил замначальника Сахалинской таможни Евгений Сульдимиров.

Операция по выявлению канала наркотиков началась в июле текущего года. Тогда оперативники изъяли шесть международных отправлений, в которых находились наркотики общим весом пять килограммов. Запрещенные вещества переправлялись из Китая через Нидерланды для последующего сбыта на территории Сахалинской области.

Затем оперативники обнаружили в лесу схрон – в нем было найдено два килограмма наркотиков, предметы и материалы для их фасовки. Также была задержана еще одна посылка весом в один килограмм.

В общей сложности было возбуждено девять уголовных дел за контрабанду наркотиков группой лиц по предварительному сговору, по факту приобретения, хранения и покушения на сбыт наркотиков и по факту их хранения.

«В отношении троих фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За контрабанду, хранение и сбыт наркотических средств предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», – сообщили в ведомстве.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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