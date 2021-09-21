В Приморье воры подставили под угрозу паводка весь район

В Красноармейском районе Приморского края неизвестные украли всё контрольно-измерительное оборудование с гидрологического комплекса по контролю за уровнем воды. В результате возникла угроза безопасности местных жителей.

Приборы находились рядом с селом Новопокровка. С их помощью ученые следили за уровнем воды в реке Наумовка. С 15 сентября данные перестали поступать. Именно в этом время оборудование украли, считают специалисты.

Проверка комплекса показала, все, что осталось от современного оборудования – это столб и пустой бокс. Заявление о краже уже подано в полицию.

Сотрудники Примгидромета предупредили жителей о том, что отсутствие данного оборудование на местах представляет угрозу безопасности жителей целого района. Дело в том, что специалисты и сотрудники МЧС теперь не могут в непрерывном режиме отслеживать развитие дождевых паводков и получать гидрологические данные повышенной точности, которые позволяют им вовремя прогнозировать наводнения.

При этом ученые напомнили, что приборы не представляют никакой ценности, так как сделаны из современных материалов, которые не сдашь в пунктах приема металлолома.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 20.09.21

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