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Четверг, 3 марта 2022, 16:01 мск

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В Приморье полицейские задержали команду рыбаков-наркоманов

В Приморском крае задержали команду рыбаков, которые хранили и употребляли наркотики. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обыск на одном из рыбопромысловых судов провели сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с Росгвардией и кинологом Находкинской таможни.

«При проверке кают, в которых проживали члены экипажа, были обнаружены разовые дозы наркотических средств, устройства, посуда и шприцы для изготовления и употребления наркотиков, – рассказала Волк. – Члены экипажа не прятали запрещенные вещества, оставляя их на видном месте в каютах и в личных вещах».

Медосвидетельствование показало, что помощник капитана, старший механик и один из моряков находились в состоянии опьянения. Капитан от освидетельствования отказался. При этом экипаж должен был выйти в море через час после задержания.

Уголовно дело возбуждено по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Расследование продолжается.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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